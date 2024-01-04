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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

1/4/2024 2:15:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، عن طرح الإصدار الأول لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.


ووفق ما نشر البنك، فإن الإصدار جرى الخميس، ويستحق في 07 كانون الثاني 2029، فيما سيكون تاريخ التسوية في السابع من كانون الثاني للعام الحالي.

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