البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار
التاريخ
1/4/2024 2:15:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، عن طرح الإصدار الأول لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
ووفق ما نشر البنك، فإن الإصدار جرى الخميس، ويستحق في 07 كانون الثاني 2029، فيما سيكون تاريخ التسوية في السابع من كانون الثاني للعام الحالي.
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