الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 8 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسيران محرران.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر فادي باجس الريماوي، ووالده، وعلي ساهر حجاج، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت فادي كراكرة، والمحرر أمير أبو عودة من مدينة البيرة، وأحمد أبو النادي، وأحمد إياد صندوقة من حي سطح مرحبا بالمدينة، ومؤمن زيد من حي المصايف بمدينة رام الله.
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