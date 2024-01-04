الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من رام الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 8 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسيران محرران.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر فادي باجس الريماوي، ووالده، وعلي ساهر حجاج، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت فادي كراكرة، والمحرر أمير أبو عودة من مدينة البيرة، وأحمد أبو النادي، وأحمد إياد صندوقة من حي سطح مرحبا بالمدينة، ومؤمن زيد من حي المصايف بمدينة رام الله.