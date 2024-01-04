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محلل سياسي: الحرب في غزة هي بداية النهاية للاحتلال الإسرائيلي

1/4/2024 2:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ فضل طهبوب أن الحرب في غزة هي بداية النهاية للاحتلال الإسرائيلي في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت بها.
وقال طهبوب عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح والعتاد والدعم الأمريكي منقطع النظير تعرض لخسائر كبيرة على يد المقاومة التي لا تملك سلاح المدفعية والطائرات والدبابات وخلال ساعات قامت المقاومة في 7 أكتوبر بتحرير مناطق محتلة منذ عام 1948.
وأضاف أن إسرائيل الآن في حالة تفكك داخلي بسبب عدم ثقة المجتمع الإسرائيلي بالحكومة الحالية والقيادات العسكرية التي لم تحقق أي صورة نصر واحدة في غزة بل الخسائر تتصاعد بالقتلى والإصابات عدا عن تدمير الآليات الثقيلة بما فيها الدبابات وحاملات الجنود وغيرها في غزة بالإضافة لتزايد حالات الأمراض النفسية لدى الإسرائيليين أنفسهم والجنود أيضا.
وأشار طهبوب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث اليوم عن إطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وإلا مواجهة السجن بعد مغادرته الحكومة مع نهاية الحرب، موضحا أن عملية اغتيال قادة حماس في لبنان بما فيهم الشيخ صالح العاروري كانت للبحث عن صورة للنصر في الحرب بعد تلقي ضربات قوية هزت ثقة الإسرائيليين وقللت من معنوياتهم، ومن أجل استفزاز حزب الله بالاعتداء على لبنان وهو ما قد يقود إلى إطالة الحرب وتوسيعها في المنطقة في حال قرر الحزب توسيع الصراع بالإضافة لإيران التي تعرضت لانفجارات كبيرة أمس الأربعاء بيد أنه لم تثبت حتى الآن صلة إسرائيل بالتفجيرات.
وبيّن أن إسرائيل غير قادرة على استعادة أسراها بالحل العسكري وهو ما كان واضحا منذ نحو ثلاثة أشهر وكل محاولة لاستعادتهم عسكريا باءت بالفشل وكان موقف المقاومة واضحا منذ بداية الحرب أنه لا حل للقضية إلا بوقف الحرب على غزة وصفقة تبادل وإلا فإن الأسرى لن يغادروا غزة.
وتابع أن هناك مظاهرات قوية ومطالب مستمرة من قبل المجتمع الإسرائيلي من أجل استعادة الأسرى ولكن الحكومة هناك لا تستجيب لهذه المطالب.
وحول زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن إلى المنطقة لفت طهبوب إلى أنها قد تحمل رسائل عدة أهمها وقف الأعمال القتالية الإسرائيلية في قطاع غزة والذهاب نحو صفقة تبادل لتحرير الأسرى في ظل عدم قدرة الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن على الاستمرار بالحرب مع تعرضها لضغوطات كبيرة تتعلق بمسؤوليتها أيضا عن الصراع واستمرار الحرب في غزة والتي استشهد وأصيب فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتوقع أن تتسع دائرة الحرب في المنطقة إذا ما تعرضت احدى المقاتلات الحربية الأمريكية للاعتداء في البحر الأحمر وهو ما يمكن أن تذهب إليه المنطقة إذا ما استمرت إسرائيل فيه بمحاولة جر الولايات المتحدة نحو الحرب.

MENAFN04012024000208011052ID1107683327

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