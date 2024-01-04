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ترامب يطالب المحكمة العليا بإعادة اسمه إلى بطاقة الاقتراع في كولورادو

1/4/2024 2:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية بإعادة اسمه إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو.
وقدم محامو ترامب الاستئناف ضد قرار المحكمة العليا في كولورادو، لكن القضية لم يتم عرضها رسميا من قبل المحكمة.


وستكون الخطوة التالية هي أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستعجل بعملية المراجعة، وما إذا كانت ستستمع إلى القضية من حيث الأسس الموضوعية. ومن الممكن أن يصوت القضاة بشكل خاص في الأيام القليلة المقبلة على ما إذا كان ينبغي تسريع النظر في الأمر.


وفي وقت سابق ألغت المحكمة العليا في كولورادو، بأغلبية 4-3، حكم محكمة أدنى درجة سمح بوضع اسم ترامب على بطاقة الاقتراع كمرشح رئاسي.

RT

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