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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

1/4/2024 2:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا وسط حالة ترقب من المستثمرين للمزيد من البيانات وخاصة تقرير الوظائف الأميركية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأميركية حد من صعود المعدن النفيس.


وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، إن المحرك الأكبر لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كان تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيظل الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضا إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.


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