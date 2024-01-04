شهيد برصاص الاحتلال في طمون جنوب طوباس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فجر اليوم الخميس، شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، حيث اندلعت اشتباكات ومواجهات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل وكالة (صفا) عن استشهاد الشاب أسيد جواد مطر بني عودة (29 عاماً) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الظهر، في بلدة طمون جنوب طوباس.



وأفادت مصادر بأن الشاب بني عودة أصيب بجراح حرجة خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة طمون، حيث نقل لمستشفى طوباس الحكومي التركي وحاول الأطباء وقف النزيف وإنعاش القلب إلا أنه فارق الحياة.