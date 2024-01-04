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صحفي من غزة لـ الوكيل: مليون و400 ألف نازح في رفح الآن

1/4/2024 1:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الصحفي الفلسطيني مازن البلبيسي من قطاع غزة إن عدد كبير من أهالي قطاع غزة اضطروا لمغادرة المناطق الوسطى بسبب الاجتياح والنزوح إلى الجنوب لمدينتي دير البلح ورفح .


وأضاف البلبيسي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن عدد النازحين إلى رفح الآن يبلغ مليون و 400 ألف نسمة مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمنطقة تتسع لـ 250 ألف نسمة فقط.


ونوه أن يوجد مناطق في مدينة رفح تشهد اكتظاظ بإقامة الخيام، قائلاً "إن المشهد مروع ومن هذه المناطق منطقة تل السلطان غرب رفح".


وأوضح أن المساعدات الإنسانية غير كافية وشحيحة، لافتا أن البضائع التجارية التي دخلت القطاع لا تكفي ولا تحتوي على المواد الأساسية منها الأرز والسكر.


وعلى صعيد آخر أوضح أنه يوجد تراكم على شكل جبال من القمامة في قطاع غزة بسبب عدم وجود سلطات محلية تعمل داخل القطاع جراء توغل جيش الاحتلال .


وأكد أن الاحتلال مستمر بارتكاب مجازر في جميع المناطق بحق المدنيين من خلال القصف المدفعي والغارات الجوية بالإضافة إلى إعدام أطفال وكبار سن وعائلة بالكامل واعتقال الآلاف.


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