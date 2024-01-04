التربية: بدء تصحيح الأسئلة المقالية لمبحث الرياضيات التكميلي اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يواصل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية اليوم الخميس، التقدم للامتحان في يومه الخامس وللفروع كافة بواقع جلسة واحدة لمبحث اللغة العربية لكافة التخصصات .



وقالت وزارة التربية في بيان لها إن عدد الطلبة المسجلين لتقديم امتحان اليوم الخميس 20099 طالب وطالبة.



وأضافت أن عملية تصحيح الأسئلة المقالية لمبحث الرياضيات في مراكز التصحيح المعتمدة ستبدأ اليوم .



وبدأت الخميس، امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2023، بمشاركة 81.614 ألف مشترك ومشتركة موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما يجري عقد الامتحان في 381 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 833 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.

