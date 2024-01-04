حادث صدم بين 4 مركبات في تلاع العلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعاملت ادارة السير صباح اليوم الخميس من حادث صدم بين 4 مركبات في منطقة تلاع العلي نتج عنه انقلاب احد المركبات و اصابات متوسطة .
واشارت السير خلال تقريرها المروري انه تم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .
وأضافت السير أنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حوادث أخرى، من بينها حادث صدم بين مركبتين أمام الجامعة الأردنية، نتج عنه 4 إصابات (2 حالتها حسنة و2 متوسطة)، وتم تعليل السبب بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .
وتابعت انها تعاملت أمس مع حادث صدم بين 3 مركبات، إحداها كانت مركبة شحن محملة بمادة الزفتة، أسفر عن إصابتين متوسطتين وأضرار مادية بالمركبات، وتم تعليل سبب الحادث بفقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق في منطقة عنجرة بعجلون.
ونوهت السير السائقين على طريق شارع زهران باتجاه السابع من تعطل حافلة على المسرب الأيمن ، واشارت أنها تعمل على إزالة الاثر المروري.
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