Thursday, 04 January 2024 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حادث صدم بين 4 مركبات في تلاع العلي

1/4/2024 1:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت ادارة السير صباح اليوم الخميس من حادث صدم بين 4 مركبات في منطقة تلاع العلي نتج عنه انقلاب احد المركبات و اصابات متوسطة .


واشارت السير خلال تقريرها المروري انه تم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .
وأضافت السير أنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حوادث أخرى، من بينها حادث صدم بين مركبتين أمام الجامعة الأردنية، نتج عنه 4 إصابات (2 حالتها حسنة و2 متوسطة)، وتم تعليل السبب بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .
وتابعت انها تعاملت أمس مع حادث صدم بين 3 مركبات، إحداها كانت مركبة شحن محملة بمادة الزفتة، أسفر عن إصابتين متوسطتين وأضرار مادية بالمركبات، وتم تعليل سبب الحادث بفقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق في منطقة عنجرة بعجلون.
ونوهت السير السائقين على طريق شارع زهران باتجاه السابع من تعطل حافلة على المسرب الأيمن ، واشارت أنها تعمل على إزالة الاثر المروري.

MENAFN04012024000208011052ID1107683225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث