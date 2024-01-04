حادث صدم بين 4 مركبات في تلاع العلي

MENAFN - Al Wakeel News)تعاملت ادارة السير صباح اليوم الخميس من حادث صدم بين 4 مركبات في منطقة تلاع العلي نتج عنه انقلاب احد المركبات و اصابات متوسطة .



واشارت السير خلال تقريرها المروري انه تم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .

وأضافت السير أنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حوادث أخرى، من بينها حادث صدم بين مركبتين أمام الجامعة الأردنية، نتج عنه 4 إصابات (2 حالتها حسنة و2 متوسطة)، وتم تعليل السبب بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .

وتابعت انها تعاملت أمس مع حادث صدم بين 3 مركبات، إحداها كانت مركبة شحن محملة بمادة الزفتة، أسفر عن إصابتين متوسطتين وأضرار مادية بالمركبات، وتم تعليل سبب الحادث بفقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق في منطقة عنجرة بعجلون.

ونوهت السير السائقين على طريق شارع زهران باتجاه السابع من تعطل حافلة على المسرب الأيمن ، واشارت أنها تعمل على إزالة الاثر المروري.