بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُعلن في الولايات المتحدة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبدأ جولة جديدة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل، وعددا من دول المنطقة.
وذكر المسؤول أن بلينكن سيغادر مساء اليوم الخميس واشنطن، دون إعطاء تفاصيل حول الجدول الزمني المحدد لهذه الرحلة ومحطاتها.
وأفاد بأن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكستين، سيسافر أيضا إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوترات بين إسرائيل و"حزب الله".
RT
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