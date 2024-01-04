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بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة

1/4/2024 1:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُعلن في الولايات المتحدة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبدأ جولة جديدة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل، وعددا من دول المنطقة.
وذكر المسؤول أن بلينكن سيغادر مساء اليوم الخميس واشنطن، دون إعطاء تفاصيل حول الجدول الزمني المحدد لهذه الرحلة ومحطاتها.


وأفاد بأن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكستين، سيسافر أيضا إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوترات بين إسرائيل و"حزب الله".

RT

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