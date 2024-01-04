استشهاد شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر في طمون

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس /PNN / استشهد شاب عقب إصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، واعتقل شاب آخر، خلالاقتحام الاحتلال فجر اليوم الخميس بلدة طمون جنوب طوباس.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب أسيد جواد بني عودة (٢٩ عاماً)، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام البلدة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب يزيد رايق بشارات (٢٠ عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة.

واضاف أن الاحتلال يعتقل الشاب بشارات للمرة الثانية خلال أشهر؛ للضغط على والده لتسليم نفسه.

وفي السياق ذاته، ذاهمت قوات الاحتلال عدة

منازل في البلدة، وعاثت فيها خرابا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدة أحياء، دار خلال ذلك مواجهات واشتباكات عنيفة، كما سمعت أصوات انفجارات قوية في البلدة.

وقال مراسلنا، إن الإسرائيلي ألقى على مدار ساعتين القنابل المضيئة فوق محافظة طوباس بشكل كثيف.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس من مدخلها الشرقي قبل أن تواصل مسيرها إلى بلدة طمون جنوب المدينة.