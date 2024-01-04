استشهاد شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر في طمون

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس /PNN / استشهد شاب عقب إصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، واعتقل شاب آخر، خلال
اقتحام الاحتلال فجر اليوم الخميس بلدة طمون جنوب طوباس.
وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب أسيد جواد بني عودة (٢٩ عاماً)، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام البلدة.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب يزيد رايق بشارات (٢٠ عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة.
واضاف أن الاحتلال يعتقل الشاب بشارات للمرة الثانية خلال أشهر؛ للضغط على والده لتسليم نفسه.
وفي السياق ذاته، ذاهمت قوات الاحتلال عدة
منازل في البلدة، وعاثت فيها خرابا.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدة أحياء، دار خلال ذلك مواجهات واشتباكات عنيفة، كما سمعت أصوات انفجارات قوية في البلدة.
وقال مراسلنا، إن الإسرائيلي ألقى على مدار ساعتين القنابل المضيئة فوق محافظة طوباس بشكل كثيف.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس من مدخلها الشرقي قبل أن تواصل مسيرها إلى بلدة طمون جنوب المدينة.
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