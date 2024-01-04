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لليوم الثاني على التوالي : قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها

1/4/2024 1:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN /واصلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، عمليات اقتحام لمنازل المواطنين في عدة أحياء وضواحي مدينة طولكرم ومخيميها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عمارة سكنية في الحي الجنوبي للمدينة، وفتشت الشقق السكنية فيها، بعد احتجاز سكانها وإخضاعهم للاستجواب، ونشرت قناصتها على أسطحها، كما داهم جيش الاحتلال عدد آخر من المنازل في المنطقة، في الوقت الذي داهمت فيه منازل المواطنين في ضاحيتي ذنابة شرق المدينة وشويكة شمالها، وكسرت محتويات عدد منها.

كما تواصل جرافات الاحتلال تجريف وتدمير شوارع وأزقة مخيم طولكرم في عدة أحياء، وتمركزت في حارة المقاطعة، ووسط المخيم، وحارة أبو الفول، ومربعة حنون، وحارة البلاونة، وشملت البنى التحتية وخطوط المياه، وتدمير واجهات المحال والمنشآت التجارية وبعض المنازل، ويقوم جنود الاحتلال بإطلاق كثيف للأعيرة النارية بشكل عشوائي بين الفينة والأخرى.

كما واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس من خلال اقتحامها منازل المخيم في كافة حاراته وتخريب محتوياتها واعتقال أصحابه، فيما انتشرت اعداد كبيرة من جنود الاحتلال في حارات المنشية والدمج والنصر

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