هأرتس : إسرائيل تدرس السماح بادخال المساعدات عبر معبر ايريز

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /ترجمة خاصة PNN / قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية تفكر في البدء بادخال المساعدات الى شمال قطاع غزة عبر معبر ايريز المغلق منذ السابع من اكتوبر.

وتقول الصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم في إسرائيل، يتم فحص فتح معبر ايرز في شمال قطاع غزة لنقل المساعدة الإنسانية إلى شمال القطاع.



وقالت الصحيفة ان هذا التفكير والمناقشات بشانه يأتي تحت ضغط من الولايات المتحدة التي تعبر عن دعمها لزيادة المساعدة إلى القطاع، واستعدادًا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن المقررة لإسرائيل في الأسبوع المقبل. وفقًا لتقرير في "هآرتس".

ووفقًا للتقرير، يُفكر أيضًا في إدخال شاحنات المساعدة عبر باب في السياج في منطقة كيبوتس باري، التي تستخدمها قوات جيش الاحتلال لنقل القوات والمعدات إلى القطاع حيث تواصل عدوانها على غزة من هناك.