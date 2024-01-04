هأرتس : إسرائيل تدرس السماح بادخال المساعدات عبر معبر ايريز

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /ترجمة خاصة PNN / قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية تفكر في البدء بادخال المساعدات الى شمال قطاع غزة عبر معبر ايريز المغلق منذ السابع من اكتوبر.
وتقول الصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم في إسرائيل، يتم فحص فتح معبر ايرز في شمال قطاع غزة لنقل المساعدة الإنسانية إلى شمال القطاع.
وقالت الصحيفة ان هذا التفكير والمناقشات بشانه يأتي تحت ضغط من الولايات المتحدة التي تعبر عن دعمها لزيادة المساعدة إلى القطاع، واستعدادًا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن المقررة لإسرائيل في الأسبوع المقبل. وفقًا لتقرير في "هآرتس".
ووفقًا للتقرير، يُفكر أيضًا في إدخال شاحنات المساعدة عبر باب في السياج في منطقة كيبوتس باري، التي تستخدمها قوات جيش الاحتلال لنقل القوات والمعدات إلى القطاع حيث تواصل عدوانها على غزة من هناك.
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