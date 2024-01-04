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البكتيريا النافعة لمعالجة الجروح

1/4/2024 1:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يجري العلماء في جامعة تيومين الطبية في روسيا، دراسات على البكتيريا النافعة، أو ما يعرف بالبيفيدوبكتريا، لتطوير أدوية جديدة لمعالجة الجروح والحروق، حسب «روسيا اليوم».

وجاء في منشور لمجلة «المناعة الطبية» الروسية: «أجرى العلماء في جامعة تيومين الطبية الروسية دراسات على بكتيريا Bifidobacterium، لمعرفة تأثيراتها في خلايا الجلد البشري، وتبين لهم أن المنتجات التي تحوي على هذه البكتيريا، يمكنها تعزيز عمليات الشفاء من الجروح والحروق، ويمكن تطوير بخاخات ومراهم طبية على أساسها».

وأشار الخبراء في الجامعة، إلى أن الدور الرئيس يعود إلى الخلايا الليفية - خلايا الجلد التي تصنع الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك، وغيرها من المكونات الهامة المسؤولة عن صلابة ومرونة الجلد، وتبين أن البيفيدوبكتريا لها تأثير إيجابي في هذا النوع من الخلايا.

ومن جهتها، قالت الأستاذة المساعدة في مختبرات علم الأحياء في الجامعة، يلينا كوستولموفا: «يمكن استعمال المركبات التي تحوي على بكتيريا Bifidobacterium bifidum، لتسريع عمليات شفاء الندبات الناجمة عن الجروح والحروق المختلفة، الدراسات التي نجريها ستساعد على فهم آليات التأثير المناعي للبكتيريا على عمليات الشفاء في الجسم البشري، وبناء عليها، يمكن تطوير العديد من أنواع الأدوية».

وتوجد حالياً العديد من أنواع الأدوية التي تحوي على البيفيدوبكتريا، والتي تستخدم لتحسين عمل الأمعاء، وتحسين مناعة الجسم بشكل عام.

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