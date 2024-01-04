باب المندب: الأثر الاقتصادي العميق

MENAFN - Khaberni) قسم الاقتصاد - الجامعة الأردنية

أحسن منتدى الاستراتيجيات الأردني بإصداره تقريرا مهما يلقي الضوء على أثر الاضطرابات الحاصلة في مضيق باب المندب على التجارة الأردنية؛ حيث يشير التقرير إلى أن المضيق يلعب دورا أساسيا في حركة التجارة العالمية، إذ يمثل نحو 30 % من إجمالي تجارة الحاويات العالمية وحوالي 10 % من تدفقات النفط العالمية التي تتم بحرًا. ويختصر مضيق باب المندب رحلات السفن مدة 14 يوما بالمتوسط ومنذ 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لجأت 4 من أكبر 5 شركات شحن حاويات في العالم، بإيقاف أو تعليق خدماتها في البحر الأحمر، وهو الطريق الذي يجب أن تمر عبره حركة المرور من قناة السويس وتمثل هذه الشركات الأربع مجتمعة 53 في المائة من تجارة الحاويات العالمية. وقد تحذو الشركات الأصغر لنقل الحاويات حذوها، بحسب مجلة "إيكونوميست" فيما يتعلق بالتجارة الخارجية للأردن، فإن معدل التبادل التجاري الذي تم عبر المضيق بلغ حوالي 28 % تقريبا من إجمالي التبادل التجاري للأردن خلال الفترة من 2020 إلى 2022. كما أشار التقرير إلى أن نسبة مستوردات الأردن التي تم جلبها عبر المضيق بلغت حوالي 30 % من إجمالي المستوردات الكلية للبلاد، وتقدر بنحو 22 مليار دولار سنويا خلال الفترة نفسها الدول الرئيسية التي تستورد منها الأردن عبر المضيق تشمل الصين، الهند، جمهورية كوريا، تايبيه، اليابان، وغيرها، وهذه الدول تمثل تقريبا 19 % من مجمل المستوردات الأردنية من العالم. من بين المنتجات المستوردة البارزة تجدر الإشارة إلى الآلات والمعدات والمركبات والأقمشة والملابس وبعض الصناعات الغذائية والبلاستيكية والخشبية والمعادن نتائج التقرير أظهرت أن بعض السلع المستوردة، مثل الأقمشة، تصل نسبتها إلى 89 % من إجمالي استيراد الأردن لهذه السلع من جميع دول العالم، في حين بلغت نسبة المستوردات من الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية 73 %، ونسبة المركبات 55 % تعتمد صادرات الأردن أيضا على مضيق باب المندب؛ حيث وصل متوسط قيمة الصادرات الأردنية من خلال المضيق إلى أكثر من 2.1 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 2020 إلى 2022، ممثلة 21.4 % من إجمالي صادرات الأردن إلى العالم. الدول المستقبلة لهذه الصادرات تتضمن الهند، إندونيسيا، الصين، بنغلادش، ماليزيا، أستراليا، واليابان الصناعات الكيماوية والتعدينية تعد أبرز المنتجات المصدرة من الأردن عبر المضيق بنسبة تصل إلى 92 % من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية عبر هذا المعبر. من المتوقع أن تتأثر صادرات الأردن من الأسمدة بشكل كبير في حال إغلاق المضيق، حيث تشكل حصة تلك الصادرات 54 % من إجمالي صادرات الأردن للأسمدة عبر جميع المنافذ وقد توصل تقرير المنتدى إلى أن إغلاق مضيق باب المندب قد يؤثر سلبا على المستوردات والصادرات الأردنية، مما يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام. يشدد المنتدى على أهمية اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر المحتملة والحد من تأثيرها على الاقتصاد والسوق المحلي إن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة واستعادة الاستقرار في المنطقة بات ضرورة ملحة، لدعم النمو الاقتصادي وتجنب تداعيات الاضطرابات الاقتصادية العالمية

صحيفة الغد