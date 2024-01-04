الإغتيالات عنوان المرحلة 3 من حرب غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - كان من المتوقع أن تبدأ بالأمس المرحلة الثالثة من حرب إسرائيل على غزة، ولكن قبل ساعات على انطلاقها، أتت عملية اغتيال القيادي في حركة "حماس" الشيخ صالح العاروري في الضاحية الجنوبية، في ضربةٍ كسرت كل معادلات ومصطلحات قواعد الإشتباك التي سادت خلال الأشهر الماضية على الجبهة اللبنانية وتحديداً الجنوبية مع العدو الإسرائيلي.

إلاّ أن مصادر مراقبة، لم تر أي ترابطٍ ما بين استهداف العاروري، الذي تمّ في الضاحية الجنوبية مع أي مرحلة قد تطلقها إسرائيل في حربها على غزة. وتكشف هذه المصادر ل"ليبانون ديبايت"، عن أن استهداف القيادي العاروري في الضاحية الجنوبية، هو استهداف "فلسطيني" وبالتالي، فإن العملية إستخباراتية، ولا تحمل أية مؤشرات على تحولٍ عسكري في المواجهة على الجبهة اللبنانية، أو على أي تغيير في مصطلح قواعد الإشتباك.

وتشدد المصادر المراقبة على تحديد العملية أو الغارة الإسرائيلية في العمق اللبناني، في إطار عمليات الإغتيال التي سبق وأن أعلنت عنها وهددت بها حكومة الحرب الإسرائيلية، بعدما كان العاروري مدرجاً على لائحة أو بنك الأهداف الإسرائيلية والتي كانت قد فشلت في تحقيقها على مدى الأيام الثمانين التي استغرقها عدوانه على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، وذلك مع العلم أن بنيامين نتنياهو سبق وأن هدد باغتيال العاروري قبل عملية "طوفان الأقصى".

ومع حصر الإستهداف في هذا السياق، تجد المصادر أنه اعتباراً من لحظة الإغتيال، بدأت مرحلة جديدة على مستوى المواجهة، مشددةً على أن الردّ سيكون على مستوى الإستهداف، ولكنها تعتبر في الوقت نفسه أن الإرتباط ليس مؤكداً بين اغتيال العاروري وما بين المرحلة الثالثة من الحرب التي دعت الإدارة الأميركية إلى إطلاقها، والتي تركز على تراجع عمليات القصف واستهداف المدنيين، وتقصير الحرب وتنفيذ عمليات إعادة انتشار في غزة والبحث في وقفٍ لإطلاق النار وتنفيذ عملية تبادل للأسرى، بالتزامن مع تنفيذ عمليات "جراحية" أو استهدافات وعمليات اغتيالات لشخصيات محددة.

إلاّ أن المصادر المراقبة، تعتبر أن المرحلة الثالثة لم تنطلق بعد، والسبب واضح وهو أن نتنياهو لم يحقق أهدافه من الحرب، كما أن ملامح هذه المرحلة لم تتضح بعد، خصوصاً بعد عملية اغتيال العاروري في بيروت، وإن كانت هذه العملية غير مرتبطة من حيث القراءة الأولية بهذه المرحلة التي كثر الحديث عنها.

وبالتالي، تخلص المصادر إلى أنه لا يمكن الربط بين الإنتقال الى المرحلة الثالثة وبين توسيع الحرب على الجبهة اللبنانية من جهة وبين عملية اغتيال العاروري من جهة أخرى، مع العلم أن هذا الإستهداف هو الأول لشخصيات قيادية في حركة "حماس" من الصف الأول منذ بدء الحرب على غزة.