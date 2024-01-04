النظرالى وجهٍ ميت..

الشهوانية غير الآدمية

لممارسة طقوس احتفالية

بالدماء المسفوكة،

و النظر إلى وجوه اطفال موتى ، ورضع تم وأدهم على مذبح الصهيونية

، هو غاية القيادة الاسرائيلية اليوم. ليس في ذلك اي قدر من المبالغة، او الإسراف في

إطلاق النعوت .

بل إن

الحكومة الإسرائيلية لا تريد

ان تحتفي وحدها بهذه اللقطات الوحشية ، تريد من يشاركها الفرح بالخراب الذي تتركه آلتها العسكرية ، فلا يكفي الدعم و التأييد في الجريمة واستمرارها ،

فذاك دور اعتيادي تقوم به كل دولة ذات علاقات جيدة مع الكيان

" الاسرائيلي " اما الشركاء عليهم واجب اكبر !!!، انه التلذذ و الاستمتاع حد النشوة ، بصور الجثث و الدمار ، لمدن تباد عن بكرة ابيها!!!!!

هل ثمة حاجة للبراهين ؟!! لا باس من استحضار الراوية إذا

،

(دم لفطير صهيون )

، للأديب نجيب الكيلاني ، الذي يروي حكاية جريمة قتل ، الأب توما ،باعداد يهودي ، ومباركة من حاخامات

تهيئة

لطقوس عمل الفطير ، المشبع بالدماء الآدمية البريئة .

هذه الرواية ليست من ابداع الخيال الروائي.

سأقتبس

، من الكاتبة الاميركية ، سوزان سونتاج ،

الحاصلة على جائزة من الدولة الإسرائيلية، ذاتها !!! وقد حاولت الاعتذار عن قبولها تلك الجائزة في كتابها، (الالتفات إلى الآخرين ...)

بعد انتقالها

إلى

ساحات القتال في سراييفو ترصد الاحداث وتوثق الجرائم المرتكبة

، وقد وصفت بدقة نفسية مجرمي الحرب ، متأسفة

على نيلها جائزة من القانل وجاء في كتابها :

(..شهية رؤية الالم ، لدى انسان

فقد انسانيته ، انسان تدعوه الرغبة الهمجية للشعور بالإلهام،

وهو يمارس أقسى الأفعال على آدميين ،

فيتلذذ

برؤية الوجوه

المشوهة ، و الأوصال المقطعة ، تلك الصور المروعة يشاهدها وحوش

الخراب بمتعة !!!'، ليست هذه نظرية أفلاطون وحده ، لكنها الحقيقة التي يتيقن منها

، كل من يرصد ويلات المجازر التي يتركها مجرمو الحروب ، ولكنهم يتمادون في الجريمة كل يوم دون رادع اخلاقي )

و في مقابلة تلفزيونية، مع ذات الكاتبة الاميركية ، دافعت

عن

الشعوب

المقهورة ،

موجهة رسالة إلى الرأي العام الاميركي ، و الساسة تحديدا ، بقولها : ... ( اعتقد اننا يجب ان نشاهد الصور بعد الاطلاع و

المعرفة بالتاريخ ، و هذا ما يفتقده عدد من الساسة الاميركيين ،



علينا ان نعرف

تاريخ الضحية ، وكيف تفكر ، السياق التاريخي هو الذي يُمَّكِنك من تركيب صورة الضحية في مكانها الصحيح، لنعْرِف كم هي الصورة مؤلمة و

كاشفة عن فداحة الجريمة ، ومعيارها غير الاخلاقي )

بهذه الكلمات و غيرها من الكتب و المقالات و الأعمال الروائية ، أرادت سونتاج ، الملقبة ( اذكى

امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية) التوثيق

للرعب و الخوف و الويلات التي تتركها جرائم الحرب.

هل تحمل هذه الرؤى ، اجابة على السؤال ، لماذا لا يتوقف الهجوم الوحشي

على ارض السلام ؟!!!، للتلذذ بالقتل ، ورؤية الأجسام الآدمية تسبح في دمائها ، على قارعة الطريق ، و في غرف الجلوس و تحت الأنقاض !!!

مؤخرا ضجت مواقع الإنستغرام و يوتيوب ، بتسجيل لضابط سابق في الاستخبارات الاميركية يقول : (...لم اعد أدعو إلى حل الدولتين ، بل دولة واحدة فلسطينية، يعيش فيها اليهود كمواطنين ، متساوي الحقوق ، مع الفلسطينيين، ولن اصف المقاومة بمنظمة ارهابية ، لان وصف الارهاب هو ما يليق بالحكومة الإسرائيلية،وهي وحدها المنظمة الارهابية ، التي تهدد الامن القومي الاميركي)

ومن هذا المنظور ، تعيش الادارات

،

الداعمة لاسرائيل

حرجا مذلا في الموقف الاخلاقي .

نحن امام تقويض قيم المدنية

فعالم المثل ورِقّة الطباع

وتغير السلوك ، و مقالات ميرابو ،خطيب الثورة الفرنسية ، كتاب

(مقال في الحضارة )

الذي كتبه في القرن الثامن عشر ،

تتحول

اليوم إلى أكذوبة ، وَهْم بلا تعريف ،

،في مقابل الشراسة الاسرائيلية التي تدمر بناء المدينة على يد مقترفي الجريمة ، و لا مجال للإصغاء لصوت آباء

الحضارة .

العالم البشري ، المسيحي و الإسلامي و اليهودي الذي لم يتلوث بقذارة ووحشية الحكومة الإسرائيلية،ينادي بلسان واحد لقد حان الوقت ( لاسقاط السلطة الحاكمة في إسرائيل بعد ان لم تعد لديها الرغبة في الحياة ، و لا يشغلها إلا روح الانتقام ،أناشد جميع اخوتي اخوتي اليهود ، توقفوا عن التعقل ، وابدأوا بالمقاومة ...) (.. إسرائيل لا تكتفي بقتل الفلسطينيين

المدنيين فحسب ، بل انها تقتل الاسرائيليين انفسهم ، دون ان يرف لهذا الجيش جفن ، عند إطلاق النار على كل ما يتحرك او تدب فيه الحياة وهذا ما حصل عند إطلاق النار على ثلاثة اشخاص يرفعون العلم الأبيض لنعرف فيما بعد انهم جنود اسرائيليون

..)

هذا ما كتبه (براك هايمان، )في صحيفة ها آرتس، و هو يرثي حالة الشعب اليهودي ، تحت حكم

نتنياهو الذي أوصل الجميع إلى النفق المظلم.

ورد في الآية ، ٢ من سورة الحشر :

...وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَۚ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ

هذا مصير طائفة، صمت آذانها عن الحقيقة ، و الآيات الكونية حتى

تلوثت

أياديهم

بدماء الانبياء ، و الشهداء ، و القديسين في كل عصر .

فكانت المعجزة

الالهية ،،خلافا لكل التوقعات ، و اوهام التمكين و التحصين ،

لمن يخربون بيوتهم ...معحزة ، آتية ، من حيث لم حيث لم يحتسب اصحاب

الأوهام بالأفضلية على الجنس البشري

.

و اما الخاتمة في الآية ٢٤ :

هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ (24)



فطوبى لكل المسبحين ، نسمع

أنشودة تراتيلهم ، تردد ترانيم اسم الله العدل

في أرجاء العالم

و قطوفها دانية.