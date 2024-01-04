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سيارة تدهس صاحبها في ألمانيا

1/4/2024 12:21:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كاد مسن يفقد حياته في ألمانيا إثر تعرضه للدهس بسيارته الخاصة.

وقد تعرض رجل (79 عاماً) للدهس بسيارته في باد هونينجن بولاية راينلاند بالاتينات غربي ألمانيا، ليصاب بجروح خطيرة، حسبما ذكرت الشرطة مساء الأربعاء، لكن إصاباته لم تكن مهددة للحياة.

وتوقف الرجل على منحدر وخرج من السيارة. ولم يرفع مكابح اليد بشكل صحيح، لتبدأ السيارة في الانزلاق. وعندما حاول الرجل استجماع قوته لإيقافها ، دهسته.

ووفقاً للشرطة، أنقذت فرقة الإطفاء الرجل من تحت السيارة ونقل إلى المستشفى.

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