سيارة تدهس صاحبها في ألمانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
كاد مسن يفقد حياته في ألمانيا إثر تعرضه للدهس بسيارته الخاصة.
وقد تعرض رجل (79 عاماً) للدهس بسيارته في باد هونينجن بولاية راينلاند بالاتينات غربي ألمانيا، ليصاب بجروح خطيرة، حسبما ذكرت الشرطة مساء الأربعاء، لكن إصاباته لم تكن مهددة للحياة.
وتوقف الرجل على منحدر وخرج من السيارة. ولم يرفع مكابح اليد بشكل صحيح، لتبدأ السيارة في الانزلاق. وعندما حاول الرجل استجماع قوته لإيقافها ، دهسته.
ووفقاً للشرطة، أنقذت فرقة الإطفاء الرجل من تحت السيارة ونقل إلى المستشفى.
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