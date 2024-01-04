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منتخب العراق يُدشن معسكره في أبوظبي

1/4/2024 12:21:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل منتخب العراق الأول لكرة القدم
معسكره حالياً
في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 2 حتى 11 يناير الجاري، استعداداً لخوض بطولة كأس آسيا المقرر لها في قطر خلال الفترة من 12 الجاري حتى 10 فبراير المقبل، بخوض وحدات تدريبية صباحية ومسائية في ملاعب التدريب في أبوظبي، بقيادة مدربه الإسباني كاساس.

ويلعب منتخب العراق في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

ويتضمن معسكر منتخب العراق في أبوظبي، على خوض مباراة ودية مرتقبة أمام نظيره الكوري الجنوبي السبت المقبل.

ويشارك في التدريبات 26 لاعباً هم، جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل، وزيد تحسين وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي وآلان محي الدين، وإبراهيم بايش وزيدان إقبال وأحمد علي وأسامة رشيد وأمير العماري واكام هاشم وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الأمين ودانيلو سعيد ومنتظر ماجد، وعلي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي.

ويغيب عن معسكر منتخب العراق في أبوظبي، نجم خط وسطه أمجد عطوان، لتعرضه للإصابة في مباراة فريقه زاخو أمام الكهرباء في الجولة 12 من دوري نجوم العراق للمحترفين، الأمر الذي جعل كاساس، مدرب أسود الرافدين، يوجه دعوة إلى اكام هاشم، لاعب فريق اربيل، للانضمام إلى تشكيلة منتخب العراق في مشاركته المرتقبة في بطولة آسيا في قطر.

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