في عشق «الوصل»

اُنْــثُرِينِي

فِــي مَــدَارِ الــشُّهُبِ

...

وَدَعِــي

هَــذَا الهَوَى يَلْعَبُ بِي

تَــعِبَ الــشَّوْقُ وَرُوحِــي طِفْلَةٌ

...

وَفُـــؤَادِي

عَــاشِقٌ لَــمْ يَــتْعَبِ

يَــا ابْنَةَ "الْوَصْلِ" أَنَا بِنْتُ الْوَفَا

...

لَــمْ

يَــكُنْ غَــيْرُكِ يَوْمًا مَطْلَبِي

مُــنْذُ عِــشْرِينَ وَلَمْ يَسْكُنْ سِوَى

...

أَنْــتِ

فِــي قَــلْبِي فَلَا تَسْتَغْرِبِي

جِــئْــتُ

لَا أَمَــلِــكُ إِلَّا حُــلُــمًا

...

خَــبَّــأَتْهُ

الــعَيْنُ

بَــيْنَ الــهُدُبِ

فَـــإذَا

أَنْـــتِ

تَــمُــدِّينَ

يَـــدًا

...

سَــحَــبَتْنِي مِــنْ تِــلَالِ الــكُتُبِ

قُــلْتِ

لِــي: هَيَّا إِلَى النَّجْمِ مَعِي

...

عَــجِّلِي يَا بِنْتَ "دَلْمُونَ" اِطلبي



أَبْــشِرِي

إنِّــي "دُبَيٌّ" أَصْطَفِي

...

لِــلْمَعَالِي كُــلَّ مَــنْ آمَــنَ بِــي

أَنَــا أَرَضٌ مِــنْ طُمُوحٍ وَشَمَتْ

...

فِــي

جَبِينِ الشَّمْسِ اسْمَ الْعَرَبِ

أَحْــضُنُ

الإِبْــدَاعَ لَا فَــرْقَ إذَا

...

مَــشْرِقِيٌّ

صَــاغَهُ أَوْ مَــغْرِبِي

لَــمْ

يَــقِفْ عِــنْدَ حُــدُودٍ شَغَفِي

...

كَــالمَدَى الْــمَفْتُوحِ نَحْوَ الشُّهُبِ

"حَــارِثُ

الْــبَحْرِ" دَلــيلِي كُلَّمَا

...

ثَــارَ مَــوْجٌ، قَالَ لِي: لَا تَرْهَبِي

ثِــقَــتِي

بِاللهِ

تَــحْــمِينَا، فَــلَــنْ

...

تَــجْرَحَ الــرِّيحُ شِرَاعَ الْمَرْكَبِ

فَـ"دُبَــيُّ"الضَّوْءُ

إِنْ تَسْطَعْ فَيَا

...

بَــدْرُ لَا تَطْلَعْ وَيَا شَمْسُ اُغْرُبِي









*

*

*

قُــلْتُ لِــلمَجْدِ اِنْــتَسِبْ قَالَ: أَنَا

...

"لِابْــنِ مَــكْتُومٍ" تَــسَامَى نَسَبِي

فَـــارِسٌ

تَــعْرِفُهُ

الْــخَيْلُ فَــإِنْ

...

يَــعْــلُهَا تَــفْــخَرْ بِــشَهْمٍ طَــيِّبِ

شَــاعِــرٌ رَقَّ

فَــدَانَــتْ لُــغَــةٌ

...

لِــلْــقَوافِي وَاِنْــتَــشَتْ بِــالأَدَبِ

حَــالِــمٌ بِــالْغَدِ لَــمْ تُــكْتَمْ عَــلَى

...

عَــيْــنِهِ

أَسَـــرَارُهُ

أَوْ تُــحْجَبِ

و"دُبَـــيٌّ"

عَــشِــقَتْهُ

فَــغَــدَتْ

...

بَــلَــدًا

لَــيْــسَ بِــهَذَا الــكَوْكَبِ

حَــوَّلَ الــصَّحْرَاءَ عُــمْرَانًا فَيَا

...

رَمْــلُ قَــدْ صِرْتَ شَقِيقَ الذَّهَبِ

دَفَــعَ

الإِنْــسَانَ كَــيْ يَــبْلُغَ مَــا

...

كَــانَ حُــلْمًا مِــنْ عَظِيمِ الرُّتَبِ

وَأَنَـــا

بَــعْــضُ

أَيَــادِيــهِ أَرَى

...

فَــضْلَهُ مَــا قَــلَّ عَنْ فَضْلِ أَبِي

هِي ذِي "الوَصْلُ " وَهَذَا شَيْخُهَا

...

أَيُّــهَا الــتَّارِيخُ أَنْــصِتْ وَاكْتُبِ



