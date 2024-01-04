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قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق بقطاع غزة

1/4/2024 12:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تشن قصفا مدفعيا وجويا عنيفا على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.


وأضاف المراسل أن مقاتلات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.


وأشار كذلك إلى أن الغارات المستمرة لطيران الاحتلال أدت إلى اشتعال النيران على مخيم المغازي.


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