قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق بقطاع غزة

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق بقطاع غزة
التاريخ
1/4/2024 12:12:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تشن قصفا مدفعيا وجويا عنيفا على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأضاف المراسل أن مقاتلات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.
وأشار كذلك إلى أن الغارات المستمرة لطيران الاحتلال أدت إلى اشتعال النيران على مخيم المغازي.
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