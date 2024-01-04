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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة واحتمالية لتساقط الأمطار

1/4/2024 12:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا ً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .


قالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

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