تفاصيل الحالة الجوية في المملكة واحتمالية لتساقط الأمطار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا ً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .
قالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
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