حزب الله يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

حزب الله يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
التاريخ
1/4/2024 12:12:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني استهداف 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال حزب الله في بيان، إنه شن أمس الأربعاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً على تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بياض بليدا، وتجمع آخر في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصواريخ بركان وإصابتهم إصابة مباشرة.
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