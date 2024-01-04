حزب الله يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني استهداف 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إنه شن أمس الأربعاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً على تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بياض بليدا، وتجمع آخر في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصواريخ بركان وإصابتهم إصابة مباشرة.

