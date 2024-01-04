ارتفاع أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة الخميس، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة.
بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.42 بالمئة إلى 78.58 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 73.10 دولار.
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