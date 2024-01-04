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ارتفاع أسعار النفط عالمياً

1/4/2024 12:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة الخميس، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة.
بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.42 بالمئة إلى 78.58 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 73.10 دولار.




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