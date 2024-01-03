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القمص بيجول نكتفي بصلاة قداس العيد ونعتذر عن عدم استقبال المهنئين

1/3/2024 11:44:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلن راعي كاتدرائية مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي عن أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام، حسب التوقيت الشرقي، والذي يصادف الأحد 7 يناير سيقتصر على صلاة القداس مساء يوم السبت 6 يناير في كاتدرائية مارمرقس بمنطقة حولي، ولن تكون هناك المظاهر الاحتفالية المعتادة في مثل هذه الأعياد الروحية المباركة وبالتالي تعتذر الكنيسة عن عدم استقبال المهنئين الكرام سواء مساء السبت أو صباح الأحد.
وقال القمص بيجول: كما في كل صلواتنا، فإننا نصلي في قداس العيد من أجل أن يسند الله قيادة الكويت ويسدد خطاها، ووصف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أنه خير خلف لخير سلف، ونقل لسموه، حفظه الله ورعاه، مشاعر المحبة والدعوات والأمنيات الصادقة من قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومن نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، كما عبر عن ثقته بأن الكويت ستتجاوز مشاعر ألم فراق سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، وأنها ستمضي نحو مواصلة مسيرة النهضة والتقدم بقيادة رجل الحزم والحكمة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورجالات الكويت المشهود لهم بالإخلاص والتفاني.
كما أثنى القمص بيجول الأنبا بيشوي على أجهزة الدولة ولاسيما قطاعات وقوات الأمن لدورها في تأمين صلوات الأعياد، وأضاف: أنه بالرغم من عدم استقبال المهنئين هذا العيد إلا أن مشاعر المشاركة تبقى حاضرة بوضوح بين أبناء الكويت وكل أطياف المجتمع، حيث تتجسد في الجميع مشاعر الحزن لرحيل قائد كبير ومشاعر الثقة في غد يقوده صاحب السمو أمير البلاد مع مشاعر المحبة للقيم الروحية التي يجسدها الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حتى مع غياب لقاءات التهنئة بالعيد.

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