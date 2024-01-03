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رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووكيل العدل تفقدوا مجمع محاكم حولي

1/3/2024 11:44:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي برفقة المستـشـار سـعـد الـصـفران النائب العام ووكيل وزارة العدل هاشم القلاف بزيارة إلى مجمع محاكم حولي لتفقد سير العمل.

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