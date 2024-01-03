رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووكيل العدل تفقدوا مجمع محاكم حولي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووكيل العدل تفقدوا مجمع محاكم حولي
التاريخ
1/3/2024 11:44:21 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي برفقة المستـشـار سـعـد الـصـفران النائب العام ووكيل وزارة العدل هاشم القلاف بزيارة إلى مجمع محاكم حولي لتفقد سير العمل.
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