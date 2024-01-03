Thursday, 04 January 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فراس السعود تذليل العقبات أمام نوادي الأطفال للقيام بدورها

1/3/2024 11:44:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
‏قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أمس بجولة تفقدية على نوادي الأطفال التابعة لإدارة المرأة والطفولة في قطاع التنمية الاجتماعية، ومنها تفقد سير العمل في نادي أطفال الفيحاء وقسم تنمية الطفل بالخالدية.
‏ووجه الشيخ فراس السعود بضرورة تذليل جميع الصعوبات التي تعوق القيام بمهام نوادي الأطفال والغرض منها وتقديم كل الخدمات لأهالي المنطقة وأطفالهم.
‏ورافقه خلال الجولة وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د.خالد العجمي ومديرة الإدارة نادية النجادة.

MENAFN03012024000130011022ID1107683086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث