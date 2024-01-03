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د الطبطبائي رئيسا لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية في أوغندا بالإجماع

1/3/2024 11:44:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
بمناسبة انتخاب د.سيد محمد الطبطبائي رئيسا لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية في أوغندا بالإجماع، أرسل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طــه رسالــــة تهنئة وإشادة بما قام به د.سيد محمـــد الطبطبائي، وذلــك خلال دورته السابعة والثلاثين، وذلك تقديرا لجهوده ونيل ثقة المجلس لكفاءته.
وقال الأمين العام في رسالته: أعرب لكم عن يقيني بقدرتكم وأعضاء المجلس الموقرين على التعاون للمساهمة في تطوير أداء الجامعة كونها احدى مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية بتعليم الطلاب من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة ورغم ان الجامعة الاسلامية في اوغندا تواجه حاليا عددا من التحديات فإنني على ثقة انكم ستكونون قادرين بفضل ما تتمتعون به من خبرة وتجربة واسعتين على إدارة مجلس الجامعة والتغلب على تلك التحديات وتحويل الجامعة إلى مؤسسة متميزة في مجال التعليم والبحوث.



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