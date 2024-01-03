د الطبطبائي رئيسا لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية في أوغندا بالإجماع

(MENAFN
- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
بمناسبة انتخاب د.سيد محمد الطبطبائي رئيسا لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية في أوغندا بالإجماع، أرسل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طــه رسالــــة تهنئة وإشادة بما قام به د.سيد محمـــد الطبطبائي، وذلــك خلال دورته السابعة والثلاثين، وذلك تقديرا لجهوده ونيل ثقة المجلس لكفاءته.
وقال الأمين العام في رسالته: أعرب لكم عن يقيني بقدرتكم وأعضاء المجلس الموقرين على التعاون للمساهمة في تطوير أداء الجامعة كونها احدى مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية بتعليم الطلاب من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة ورغم ان الجامعة الاسلامية في اوغندا تواجه حاليا عددا من التحديات فإنني على ثقة انكم ستكونون قادرين بفضل ما تتمتعون به من خبرة وتجربة واسعتين على إدارة مجلس الجامعة والتغلب على تلك التحديات وتحويل الجامعة إلى مؤسسة متميزة في مجال التعليم والبحوث.
MENAFN03012024000130011022ID1107683085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.