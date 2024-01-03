تحويل مؤقت لـالخامس مع تقاطع ابن القاسم لمدة 4 أيام

تحويل مؤقت لـالخامس مع تقاطع ابن القاسم لمدة 4 أيام
التاريخ
1/3/2024 11:44:20 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء تحويل مؤقت لمدة ثلاث ساعات لطريق الدائري الخامس بالاتجاهين (تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم) وذلك من صباح امس حتى صباح السبت 6 الجاري من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 5 صباحا.
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