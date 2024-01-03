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تحويل مؤقت لـالخامس مع تقاطع ابن القاسم لمدة 4 أيام

1/3/2024 11:44:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء تحويل مؤقت لمدة ثلاث ساعات لطريق الدائري الخامس بالاتجاهين (تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم) وذلك من صباح امس حتى صباح السبت 6 الجاري من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 5 صباحا.

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