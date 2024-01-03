وفد عسكري كويتي تفقد الوحدات البحرية المصرية بالإسكندرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام وفد من القوة البحرية برئاسة آمر القوة العميد الركن بحري هزاع العلاطي بزيارة رسمية لقيادة القوات البحرية في الإسكندرية، حيث التقى نظيره قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف عطوة.
تضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثا لأسطول القوات البحرية، والمرور على لواء الوحدات الخاصة، وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية في مدينة الاسكندرية.
كما شملت الزيارة المرور على شركة ترسانة الأسكندرية وهنجر بناء السفن للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة في مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقا لأحدث النظم التكنولوجية.
تأتي الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين.
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