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وفد عسكري كويتي تفقد الوحدات البحرية المصرية بالإسكندرية

1/3/2024 11:44:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وفد من القوة البحرية برئاسة آمر القوة العميد الركن بحري هزاع العلاطي بزيارة رسمية لقيادة القوات البحرية في الإسكندرية، حيث التقى نظيره قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف عطوة.
تضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثا لأسطول القوات البحرية، والمرور على لواء الوحدات الخاصة، وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية في مدينة الاسكندرية.
كما شملت الزيارة المرور على شركة ترسانة الأسكندرية وهنجر بناء السفن للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة في مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقا لأحدث النظم التكنولوجية.
تأتي الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين.

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