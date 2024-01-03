تسجيل 2212 مبنى تاريخيا في الأحمدي

بن رضا: «منصات الأحمدي الثقافية» مشروع رائد لإعادة تأهيل المباني التراثية



أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بقطاعاته المختلفة خاصة فيما يتعلق بصون وحماية التراث الكويتي من خلال قطاع الآثار والمتاحف، مثمنا ما يقوم به المجلس للاضطلاع بهذه الرسالة تنفيذا لقوانين الدولة فيما يتعلق بالمباني التاريخية القديمة والمنشآت التراثية والحفاظ عليها، متمنيا للقائمين على القطاعات المختلفة التوفيق في حمل رسالتهم السامية، مؤكدا حرص محافظة الاحمدي على التعاون والتنسيق الدائمين مع المجلس لحماية التراث على امتداد مناطق المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه امس الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا، ومدير مشروع التنمية م.بتول عاشور، وأعضاء الفريق م.رباب كاظم، وم.نور عبدالخالق، وم.محمد قاسم، وذلك في ديوان عام محافظة الأحمدي، حيث اطلع على الدور الرائد للمجلس في الحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة الأحمدي والخطط المستقبلية في هذا الصدد، متمنيا لفريق العمل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا أن المجلس أطلق مشروعا رائدا في 2023 للحفاظ على المباني التاريخية والتراثية في الكويت بعنوان «منصات الأحمدي الثقافية»، مؤكدا أن البداية ستكون من الاحمدي بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها شركة نفط الكويت ومحافظة الاحمدي.

وبين بن رضا ان المشروع يهدف الى تسجيل اكثر من 500 موقع من المباني التاريخية والتراثية في الكويت بسجل وطني خاص لذلك الهدف، مشيرا الى وضع الأسس والآليات الضرورية للحفاظ على هذه المباني مثل سوق الاحمدي القديم وسينما الاحمدي وغيرهما.

وأشار الى التنسيق الحالي لوقف هدم المباني التاريخية والتعاون مع كل الجهات للحفاظ على هذا التراث الكويتي وإعادة تأهيله وطرح عدد منه للاستثمار من قبل القطاع الخاص، لافتا الى رصد نحو 2212 مبنى تاريخيا في محافظة الاحمدي هدم منها 44 حتى الآن، لذا جاء هذا اللقاء لوضع آلية لوقف هدم المباني، وإعادة تأهيلها وفق معايير متفق عليها.