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الكهرباء تطلق التيار في قطعة 2 من خيطان السكني

1/3/2024 11:44:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن إطلاق التيار الكهربائي في مشروع خيطان السكني أجزاء من القطعة «2»، حيث ستستقبل الوزارة طلبات إيصال التيار لـ 39 قسيمة.
وتشمل القسائم التي سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها القسائم التي تبدأ من 453 إلى 459، والقسائم بين481 إلى 493، والقسائم أرقام 511، 513، 515، 517، وتلك التي تبدأ من 519 إلى 530 والقسائم أرقام 532، 534، 536.
وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة عن إصلاح البايب المكسور أمس على تقاطع الرياض مع الخامس مقابل خيطان عقب التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وأخذ التصاريح اللازمة.
وأكدت انه لا تأثير لانفجار البايب على الشبكة المائية أو ضغط المياه الذي يصل إلى المناطق السكنية المختلفة القريبة من موقع الحادث.
وأشارت إدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية في الوزارة إلى أن انفجار بايب مياه خلال موسم الشتاء أمر ممكن الحدوث نتيجة ضعف ما في مكان انفجار البايب إلا أن فرق الطوارئ التابعة للوزارة مدربة على التعامل مع تلك الحوادث بالشكل الأمثل وفي أسرع وقت.

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