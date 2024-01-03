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اختبار للعمالة الفنية الماهرة شرط لإصدار إذن العمل

1/3/2024 11:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وحرصا على بدء تنفيذ مشروع المنظومة المهنية للاستقدام الذكي والذي هو من ضمن مشاريع خطة التنمية، قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد مذكرة تفاهم، والتي ستوقع مطلع الأسبوع المقبل، بشأن عقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة في الكويت لتكون شرطا لإصدار إذن العمل. كما ستتضمن مذكرة التفاهم إطلاق هذه الاختبارات بمراحل تدريجية بشأن المهن الخاضعة للاختبار من عدمه وفق معايير وشروط ستحددها المذكرة بين الجهتين، لاسيما أن هذه الاختبارات ستعمل على الارتقاء بمستوى الأيدي العاملة الفنية التي تعمل في الكويت وذلك تطويرا لسوق العمل، علما أن أولى المهن التي ستخضع لاختبارات المهن واستخراج إذن العمل بقطاع المقاولات، وذلك لرفع كفاءة هذا القطاع وحماية الأسرة الكويتية من الغش وسوء التنفيذ. وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هناك خطوات قادمة لوضع آلية لإصدار تصنيف للمهارة، بحيث تكون هناك مستويات للعمالة بحسب المهارة والخبرة سيتم حسمها مستقبلا.
وأكدت الهيئة أنها وبتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تعمل بشكل متواصل على تطوير كفاءة وجودة الأيدي العاملة في الكويت والارتقاء بمهاراتها.

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