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صرف 42% من مقررات تموين شهر يناير لأصحاب البطاقات حتى الآن

1/3/2024 11:37:31 PM
(MENAFN- Youm7) تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكي التابعة لوزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 42% من مقررات التموين عن شهر يناير الجاري حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.



وكانت وزيرة التموين والتجارة الداخلية قد استعرضت تقريرا عن مظلة الحماية الاجتماعية في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا لعدد 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد، كما يتم توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتى تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).












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