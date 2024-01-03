Thursday, 04 January 2024 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على 10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

1/3/2024 11:37:30 PM
(MENAFN- Youm7) حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.



ووفقا للقانون، يقدم الجهاز الخدمات التالية:

1- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

2- المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

3- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

4- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

5- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

6- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

7- المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

8- المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

9- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

10- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.



ولمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.












MENAFN03012024000132011024ID1107683067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث