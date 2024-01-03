فتح مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو بعد إنجاز أعمال التطوير

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو، مما يستلزم الغلق الكلى لـ (مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو) لمدة أسبوعا كامل، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية منعا لزحام السيارات لحين الانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة لها.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.