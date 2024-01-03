Thursday, 04 January 2024 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتح مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو بعد إنجاز أعمال التطوير

1/3/2024 11:37:30 PM
(MENAFN- Youm7) انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة من أعمال إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير كوبرى 15 مايو ، وتم فتح جميع مطالع ومنازل الكوبري أمام حركة السيارات، بعدما استغرقت تلك الأعمال أسبوعا كاملا، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو، مما يستلزم الغلق الكلى لـ (مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو) لمدة أسبوعا كامل، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية منعا لزحام السيارات لحين الانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة لها.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.







MENAFN03012024000132011024ID1107683066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث