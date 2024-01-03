رئيس النواب الأردنى لمسئولة أممية: هناك انحياز غربى لرواية الاحتلال المضللة

MENAFN - Youm7) أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى الأردن، شيرى ريتسيما أندرسون، أهمية الالتزام بتطبيق مباديء ومفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي دون انتقائية، مشددين على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الملك عبد الله الثاني لوقف الحرب على غزة.

وقال الصفدي - لدى استقباله أندرسون في مكتبه بمقر مجلس النواب الأردنى الأربعاء إن الملك عبد الله الثانى عبر بوضوح عن انتقائية في تطبيق القانون الدولي، مثلما أكد أن حقوق الإنسان لها محددات، تتوقف عند الحدود، وتتوقف باختلاف الأعراق، وتتوقف باختلاف الأديان، وكذلك الأمر تحدثت الملكة رانيا العبد الله بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي وأن هناك ازدواجية صارخة في المعايير.

وأضاف الصفدي: "هناك انحياز غربي لرواية الاحتلال المضللة، والتي تصور الجاني على أنه الضحية، لكن الجميع يعرف في قرارة نفسه أن ما يقوم به الاحتلال هو الوحشية بعينها، فما استهداف المدنيين أطفالاً ونساءً والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس إلا جريمة حرب يجب أن تتوقف"، مؤكداً رفض الأردن القاطع لأي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، والتي تعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.

من جهتها، قالت أندرسون إنه بات من الواضح أن كل البشر غير قادرين على التمتع بحقوق الإنسان العالمية على قدم المساواة وذلك في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة المحاصر، مؤكدة أهمية دعم جهود الملك عبد الله الداعية لوقف الحرب والعمل على إحلال السلام في المنطقة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكدت أندرسون التزام الأمم المتحدة بدعم الأردن في سعيه نحو تحقيق أولوياته الانسانية والتنموية وأهدافه الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن المملكة تعد نموذجاً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويجب على الجميع دعم الأردن بوصفه ركيزة أساسية لأمن المنطقة.