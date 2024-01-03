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رئيس الجزائر يجرى محادثات مع نظيره السيراليونى حول القضايا المشتركة

1/3/2024 11:37:29 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، محادثات مع نظيره السيراليونى، جوليوس مادا بيو؛ تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال تبون، الأربعاء، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، للرئيس السيراليونى الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
 وكان رئيس جمهورية سيراليون قد وصل أول أمس الثلاثاء إلى الجزائر فى زيارة تدوم ثلاثة أيام.

يذكر أن الجزائر وسيراليون بدأتا عضويتهما غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى اعتبارا من مطلع يناير الجارى بجانب كل من كوريا الجنوبية وجويانا وسلوفينيا.







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