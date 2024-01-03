المحامون الموريتانيون يتظاهرون فى نواكشوط دعما لفلسطين

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط مسيرة داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، انطلقت من قصر العدل وسط نواكشوط وسارع خلالها المحامون على شارع جمال عبد الناصر باتجاه ممثلية الأمم المتحدة.

وسلم المحامون الموريتانيون للممثلة الأممية رسالة للتنديد بهذا العدوان، ودعوة لحكومات العالم للقيام بواجبها في وقف العدوان.

وأمام المبنى الأممي في نواكشوط ندد المحامون الموريتانيون بفشل مجلس الأمن الدولي في القيام بواجبه، وبخرق الاحتلال الإسرائيلي للقرارات الأممية المتعددة.

وقال نقيب المحامين الموريتانيين "بونا الحسن" إن المحامين خرجوا ضمن وقفات متزامنة ينظمها اتحاد المحامين العرب نصرة للشعب الفلسطيني، وتضامنا مع شعب غزة الذي يباد دون رحمة، عبر صب حمم النار عليه من آلة القتل والعدوان الصهيونية.

وتعيش موريتانيا بموالاتها ومعارضتها نشاطات داعمة للشعب الفلسطيني تتنوع بين وقفات أمام سفارات الدول الداعمة للإبادة وأمسيات شعرية منددة بما يتعرض له الفلسطينيون من تنكيل وبطش بالآلة العسكرية الإسرائيلية.