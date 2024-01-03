Thursday, 04 January 2024 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحامون الموريتانيون يتظاهرون فى نواكشوط دعما لفلسطين

1/3/2024 11:37:29 PM
(MENAFN- Youm7) تظاهر المحامون الموريتانيون الأربعاء تنديدا بالعدوان الذى تتعرض له الأراضى الفلسطينية وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على الفلسطينيين.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط مسيرة داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، انطلقت من قصر العدل وسط نواكشوط وسارع خلالها المحامون على شارع جمال عبد الناصر باتجاه ممثلية الأمم المتحدة.

وسلم المحامون الموريتانيون للممثلة الأممية رسالة للتنديد بهذا العدوان، ودعوة لحكومات العالم للقيام بواجبها في وقف العدوان.

وأمام المبنى الأممي في نواكشوط ندد المحامون الموريتانيون بفشل مجلس الأمن الدولي في القيام بواجبه، وبخرق الاحتلال الإسرائيلي للقرارات الأممية المتعددة.

وقال نقيب المحامين الموريتانيين "بونا الحسن" إن المحامين خرجوا ضمن وقفات متزامنة ينظمها اتحاد المحامين العرب نصرة للشعب الفلسطيني، وتضامنا مع شعب غزة الذي يباد دون رحمة، عبر صب حمم النار عليه من آلة القتل والعدوان الصهيونية.

وتعيش موريتانيا بموالاتها ومعارضتها نشاطات داعمة للشعب الفلسطيني تتنوع بين وقفات أمام سفارات الدول الداعمة للإبادة وأمسيات شعرية منددة بما يتعرض له الفلسطينيون من تنكيل وبطش بالآلة العسكرية الإسرائيلية.







MENAFN03012024000132011024ID1107683063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث