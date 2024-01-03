المقاومة الإسلامية فى العراق تعلن استهداف قاعدة التنف الأمريكية

MENAFN - Youm7) أعلنت "المقاومة الإسلامية فى العراق" الأربعاء استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بطائرة مسيرة.

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة الطيران المسير، قاعدة التنف المحتلة في سوريا".

وأضافت المقاومة العراقية في بيانها "أنها مستمرة في دك معاقل العدو".

وفي وقت سابق اليوم،

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها

استهدفت فجر اليوم قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري

بواسطة الطيران المسير.

وتواصل "المقاومة الإسلامية في العراق"،

استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

ومنها عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، مؤكدة أن ذلك يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".

وتتعرض القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ومع

دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ89

يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت بالتصعيد.