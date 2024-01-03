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يقبل الثانوية العامة والدبلومات.. شروط التقدم للتعليم المدمج بجامعة القاهرة

1/3/2024 11:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ مركز التعليم المدم بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور عصام جميل مدير المركز، فى قبول الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك ابتداءً من السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.



وحدد المركز عدة شروط لقبول الطلاب الجدد، وهى:-

1- حيث يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي.



2- يستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء.



3- يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.



وحدد المركز الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول ببرامجه، وهي:



- صورة المؤهل، وصورة شهادة الميلاد، وصورة الرقم القومي، وصورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).



كما حدد المركز الأوراق المطلوبة للتسجيل بعد اجتياز اختبار القبول، وهي أصل شهادة الميلاد، وأصل المؤهل الدراسي، وأصل التجنيد للذكور المصريين، و4 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي.












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