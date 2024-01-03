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كيف تسدد رسوم حج الجمعيات الأهلية بعد الفوز بالتأشيرة؟

1/3/2024 11:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت وزارة التضامن الاجتماعي ، في إتاحة سداد الرسوم لرحلة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين بالتأشيرات هذا العام لموسم حج 1445 هـ - 2024 م، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة المقبلة، ويتم سداد الرسوم طبقا للمستويات المقررة من خلال بنوك "الأهلي المصري ، بنك مصر ، القاهرة ، أو البريد المصري بالرقم القومي".
ويوجد ثلاثة مستويات: "مستوى أول بفنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، ومستوى ثاني بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي، ومستوى ثالث بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي، والمستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ
168 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات".
وأسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج، حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.








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