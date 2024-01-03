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تعرف على تسهيلات نقابة المعلمين للحصول على عضويتها

1/3/2024 11:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) اتخذت النقابة العامة للمهن التعليمية، قرارات لتسهيل إجراءات قيد ومنح عضويتها للمعلمين الفائزين فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، وذلك بعد بدء تثبيتهم بالمدارس وتسلمهم العمل فعليا.



وتضم تلك الإجراءات:

1- تم توجيه أعضاء اللجان النقابية والبالغ عددها 320 لجنة فى كافة محافظات الجمهورية، بوجود مناديب للجان النقابية داخل مقرات الإدارات التعليمية.



2- إتاحة استمارة العضوية وتلقى الأوراق المطلوبة، والتأكد من استيفاء كل البيانات، وصولا حتى تسليم الكارنيهات.



3- تواصل فرعيات نقابة المعلمين البالغ عددها 53 نقابة، ولجانها النقابية فى المحافظات، بمسئولى المديريات والإدارات التعليمية، لتعريف المعلمين الجدد بالإجراء الجديد للحصول على كارنيه نقابة المهن التعليمية، بهدف تجهيز الأوراق المطلوبة، لسرعة استخراج الكارنية.



4- يسدد المعلم الراغب على القيد بجداول نقابة المعلمين 25% فقط من مستحقات النقابة المتأخرة.



5- يتم تقسيط باقى مستحقات النقابة المتأخرة بالتقسيط، بحيث يسدد 100 جنيه كل شهر.



6- يتم حساب إجمالي المستحقات المالية المتأخرة على العضو، بداية من عمر 26 عام، وهو العمر المُفترض للحصول على عضوية النقابة.



أما الأوراق اللازمة للحصول على عضوية نقابة المعلمين، فهى:



1- صورة بطاقة الرقم القومى.



2- مفردات المرتب.



3- بيان حالة موثق من الإدارة التعليمية.



4- صحيفة أحوال معتمدة.



وكان خلف الزناتى نقيب المعلمين، قد قال سابقا إن دفعة المعلمين التى بدأت المحافظات فى قيدهم بجداول النقابة تقدر أعدادهم بحوالى 16 ألف معلم، ويتم قيدهم بجداول النقابة تنفيذا لنص قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، والذى اشترط منح العضوية للمشتغلين بمهنة التربية والتعليم، أو من سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له اتصال مباشر بالتدريس، أو من العاملين بالإدارات التعليمية بشرط أن يكون سبق له الانشغال بالتدريس، كما أكد القانون أن العضوية إجبارية للعاملين بالتربية والتعليم، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية، المعاهد العالية والكليات، فضلا عن حظره الاشتغال بمهنة التربية والتعليم لأى شخص غير مقيد بجداول النقابة.












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