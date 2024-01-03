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15 معلومة مهمة عن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام 2024

1/3/2024 11:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) أيام قليلة وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى، نقدم فى التقرير التالى معلومات مهمة عن اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى العام من حيث المواعيد والضوابط العامة لعقد الامتحان.



- تنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام خال الفترة الزمنية 11 حتى 14 يناير المقبل.



- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس.



- الأصل في امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد إلكترونيا على أجهزة التابلت.



- ولكن تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ورقيا لطلاب المدارس غير المتصلة بالإنترنت.



- تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.



- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بواقع 85% إلكترونيا بأسئلة اختيارية.



- هناك 15% من الأسئلة تعقد ورقيا .



- يعقد الامتحان الورقى والإلكترونى معا فى توقيت واحد.



- أى طالب تحدث له مشكلة تقنية فى الجزء الإلكترونى من الامتحان يعقد له امتحان ورقى بديل.



- تم فتح باب تسجيل وتدقيق بيانات استمارة التقدم للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



- تقوم المديريات التعليمية والإدارات بتسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت وربطها بمنصة الامتحانات.



- تعقد امتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام 2024 عبر منصة الامتحان هىSwiftAssess ، كما يجب أن يكون إصدار منصه الأختبارات هو v1.8.19 علي التابلت المدرسي، مع ضرورة تحديث المنصة لارتباط هذا التحديث بالامتحانات القادمة للفصل الدراسي الأول.



- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس عبر شبكة الإنترنت داخل كل مدرسة.



- الإدارات التعليمية هى من قامت بوضع أسئلة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد بحيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية وستكون قادرة على فرز مستويات الطلاب.



- أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول متدرجة من حيث الصعوبة.












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