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تعرف على أبرز ذكريات الطفولة فى حياة البابا تواضروس والشخصيات المؤثرة

1/3/2024 11:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، إنه أكبر أخواته وتأثر كثيرا بوالده ووالدته وأسرة والده وأسرة والدته، فأسرة والده كانت فى القاهرة أسرة مدنية حضارية، وأسرة والدته فى الريف فكانت أسرة ريفية زراعية.



وأضاف قداسة البابا خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإجازة كانت 3 شهور يقضى منهم أسبوعين في القاهرة وباقى الفترة مع أسرة والدته في الريف، فتأثر بأخواله وأعمامه ومعلمته بالمدرسة "أبلة أنجيل" التى توفيت منذ 3 ثلاث سنوات وكان متأثر بها جداً لأن ابتسامتها كانت جميلة ومريحة وعلى تواصل مع أبنائها، مضيفا أنه يحب الحكايات.



وعن اهتمامات وهوايات قداسة البابا بالمسلسلات والأفلام قال إنه لا يتابع الدراما ولكن يتابع الأخبار بشكل جيد من محطات كثيرة.












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