التشيك: إصدار أكثر من 50 تحذيرا من الفيضانات بأنحاء البلاد

التشيك: إصدار أكثر من 50 تحذيرا من الفيضانات بأنحاء البلاد
التاريخ
1/3/2024 11:37:20 PM
(MENAFN
- Youm7) أصدرت السلطات في التشيك الأربعاء أكثر من 50 تحذير من الفيضانات في مختلف أنحاء البلاد في أعقاب هطول غزير للأمطار تسبب في رفع مستوى المياه ببعض الأنهار.
وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن التحذيرات صدرت من الدرجتين الأولى والثانية، مضيفا أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى اليوم الخميس فيما ستستمر التحذيرات من الفيضانات حتى إشعار آخر.
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