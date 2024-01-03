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التشيك: إصدار أكثر من 50 تحذيرا من الفيضانات بأنحاء البلاد

1/3/2024 11:37:20 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت السلطات في التشيك الأربعاء أكثر من 50 تحذير من الفيضانات في مختلف أنحاء البلاد في أعقاب هطول غزير للأمطار تسبب في رفع مستوى المياه ببعض الأنهار.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن التحذيرات صدرت من الدرجتين الأولى والثانية، مضيفا أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى اليوم الخميس فيما ستستمر التحذيرات من الفيضانات حتى إشعار آخر.







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