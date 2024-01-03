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إيطاليا: نهدف لمنع انتشار الصراع فى الشرق الأوسط

1/3/2024 11:37:20 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، أن هدف إيطاليا ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، هو منع انتشار الصراع الراهن في الشرق الأوسط، والتوصل إلى وضع يؤدى إلى استقرار نهائى فى المنطقة.

وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان تراجع التوتر"، مشيرا إلى أنه يتعين أن يسود المنطق السليم في القدس بأن تولي الحكومة الإسرائيلية اهتماماً بالسكان المدنيين الفلسطينيين.







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