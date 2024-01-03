إيطاليا: نهدف لمنع انتشار الصراع فى الشرق الأوسط

إيطاليا: نهدف لمنع انتشار الصراع فى الشرق الأوسط
التاريخ
1/3/2024 11:37:20 PM
(MENAFN
- Youm7) أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، أن هدف إيطاليا ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، هو منع انتشار الصراع الراهن في الشرق الأوسط، والتوصل إلى وضع يؤدى إلى استقرار نهائى فى المنطقة.
وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان تراجع التوتر"، مشيرا إلى أنه يتعين أن يسود المنطق السليم في القدس بأن تولي الحكومة الإسرائيلية اهتماماً بالسكان المدنيين الفلسطينيين.
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