التشيك ترسل فرقا ومعدات لمساعدة فرنسا فى التعامل مع الفيضانات

MENAFN - Youm7) أرسلت السلطات فى التشيك الأربعاء، فريقا من رجال الإطفاء إلى جانب معدات متخصصة لمساعدة فرنسا في التعامل مع الفيضانات بشمال البلاد.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن فريقا مؤلفا من 18 رجل إطفاء مصطحبين معهم مضخات مياه ومعدات إطفاء وزوارق انطلقوا إلى بلدية "سان أومير" الفرنسية التي من المتوقع أن تستمر عملياتهم بها لمدة أسبوعين.

وأوضح الراديو أن المساعدات تأتي استجابة لتقديم فرنسا طلبا للحصول على المساعدة على مستوى الاتحاد الأوروبى للتعامل مع الفيضانات.