التشيك ترسل فرقا ومعدات لمساعدة فرنسا فى التعامل مع الفيضانات

(MENAFN
- Youm7) أرسلت السلطات فى التشيك الأربعاء، فريقا من رجال الإطفاء إلى جانب معدات متخصصة لمساعدة فرنسا في التعامل مع الفيضانات بشمال البلاد.
وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن فريقا مؤلفا من 18 رجل إطفاء مصطحبين معهم مضخات مياه ومعدات إطفاء وزوارق انطلقوا إلى بلدية "سان أومير" الفرنسية التي من المتوقع أن تستمر عملياتهم بها لمدة أسبوعين.
وأوضح الراديو أن المساعدات تأتي استجابة لتقديم فرنسا طلبا للحصول على المساعدة على مستوى الاتحاد الأوروبى للتعامل مع الفيضانات.
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