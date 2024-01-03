المحكمة العليا فى إسرائيل تؤجل تفعيل قانون يقلص فرص عزل نتنياهو

MENAFN - Youm7) قضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء بأن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأقر مشرعون إسرائيليون القانون في مارس 2023 كجزء من خطة الحكومة للإصلاح القانوني المثيرة للجدل.

وقال منتقدون إن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو من اعتباره غير لائق للحكم بسبب مزاعم بتضارب المصالح. ويعمل نتنياهو على إعادة تشكيل النظام القضائي في خضم محاكمته بتهم فساد مزعومة.

ويأتي حكم المحكمة، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، بعد يومين من إلغاء المحكمة ذاتها البند الرئيسي الأول من الإصلاح الشامل في ضربة لحكومة نتنياهو. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026 ولكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك.

ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة

وقبول رشى في ثلاث قضايا منفصلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأثار انهماك نتنياهو في الإصلاح القانوني تساؤلات، بما في ذلك من قبل المدعي العام في البلاد، حول ما إذا كان ذلك يشكل تضاربا في المصالح أثناء محاكمته.