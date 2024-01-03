الإسماعيلى يواجه بورفؤاد وديا اليوم استعدادا للداخلية فى كأس رابطة الأندية

MENAFN - Youm7) يواجه فريقالإسماعيلىبقيادة إيهاب جلال فريق بورفؤاد أحد أندية القسم الثانى وديا اليوم الخميس، فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة الداخلية فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

ووافق إيهاب جلال على خوض المباراة الودية من أجل تجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة المصرى الأخيرة فى الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في الجولة الحادية عشر.

وأشاد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى بما قدمه صالح جمعة لاعب الدراويش في مباراة المصرى البورسعيدى، التي جمعتهما على استاد برج العرب في بطولة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وحرص إيهاب جلال على الاجتماع بصالح جمعة وهنأه على التألق في مباراة المصرى، وطالبه بالاستمرار على هذا الأداء ومواصلة التركيز لاستعادة الكثير من مستواه.

وقدم صالح جمعة مستوى مميز خلال 60 دقيقة لعبها أمام المصرى، ليعيد للجمهور والمتابعين لحظات التألق التي كان عليها قبل الابتعاد عن مستواه وزيادة وزنه.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.